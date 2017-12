Warriors invencíveis? Magic Johnson zomba: 'Meu Lakers varreria'

O Golden State Warriors está muito perto de ser campeão da NBA. Sem perder nenhum jogo nos playoffs e com vantagem de 2 a 0 sobre o Cleveland Cavaliers, o time precisa de apenas mais duas vitórias para ficar com a taça. Isso, porém, não surpreende Magic Johnson, ídolo histórico do Los Angeles Lakers. Para ele, o seu time venceria fácil a atual sensação da liga.

"Nós venceríamos. Provavelmente seria uma varrida. Eles são muito baixos. Pense em alguém deste time no garrafão contra o Kareem Abdul-Jabbar. Zaza (Pachulia)? Sinto muito", debochou o astro, dono de cinco títulos da NBA.

A declaração chegou até o elenco dos Warriors, que nesta quarta-feira fazem o jogo 3 das finais da atual temporada contra os Cavaliers. Para Draymond Green, capitão do time, não seria bem assim: "Nunca aconteceria. Primeiramente, o jogo é completamente diferente do que era naquela época. Hoje em dia, se você não consegue chutar bem da linha de três, não vai conseguir ficar em quadra. Não era assim naquela época", opinou, destacando que os arremessos de longe são muito mais utilizados hoje em dia.

Apesar da troca de farpas, não dá muito bem para saber o que aconteceria nesse encontro. Como comparação, os Lakers da década de 80 conquistaram cinco títulos em oito anos, enquanto os Warriors ainda buscam o segundo título nas últimas três temporadas.