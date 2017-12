Westbrook chega ao 59° triplo-duplo da carreira e iguala lenda da NBA

Russell Westbrook liderou o Oklahoma City Thunder na vitória apertada sobre o Utah Jazz, por 97 a 95, nesta segunda-feira. Com 38 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, o armador chegou ao seu 22° triplo-duplo na temporada, o primeiro contra a equipe do Jazz. Na sexta posição do Costa Oeste, o OKC soma 26 vitórias e 19 derrotas.

Essa foi a 59ª vez que Westbrook fez pelo menos dois dígitos em três fundamentos diferentes, igualando o lendário Larry Bird. A diferença que o camisa 0 alcançou a marca com 265 jogos a menos que Bird. Agora, apenas Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) e Wilt Chamberlain (78) estão à frente de Westbrook. Entre os jogadores ainda em ação na liga, LeBron James é quem aparece mais bem colocado na lista, com 46 triplos-duplo.