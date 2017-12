Russell Westbrook virou uma máquina de triplos-duplos na temporada 2016/17 da NBA. Na vitória sobre o Phoenix Suns por 114 a 101, neste sábado, o armador do Oklahoma City Thunder conseguiu seu 13º "triple-double" no ano, com 22 assistências, 26 pontos e 11 rebotes. A marca de assistências, por sinal, foi a maior em uma partida em toda carreira de Russell.

O desempenho de Russell Westbrook foi coroado com uma assistência impressionante para Steven Adams. A 2min38seg do fim o último quarto, com o Thunder vencendo os Suns por 110 a 95, o camisa 0 de OKC partiu para cima de Tyler Ulis. Trocando a bola de mãos, deixou o marcador na saudade e, embaixo da cesta, deu um passe lateral para o pivô, que completou com a enterrada.

O triplo-duplo deste sábado foi o primeiro 18 temporadas da NBA com pelo menos 20 pontos e 20 assistências. Além disso, o último que conseguiu um "triple-double" com pelo menos 25 pontos e 20 assistências foi Magic Johnson, em 1988. Ao todo, ele tem 50 triplos-duplos na carreira, dez a menos que Larry Bird, quinto maior da história da NBA na quesito.