Westbrook registra 5º triplo-duplo seguido na NBA, maior marca desde Jordan

Na vitória por 101 a 92 do Oklahoma City Thunder sobre o New Orleans Pelicans, o armador Russell Westbrook anotou seu 5º triplo-duplo seguido. Está a maior marca da NBA desde Michael Jordan, que conseguiu sete em sequência em 1989. Um triplo-duplo é quando um jogador registra dígitos duplos nas principais estatísticas do jogo. No caso, Westbrook terminou a partida com 28 pontos, 17 rebotes e 12 assistências. Além disso, ele forçou 10 turnovers o que, tecnicamente, se torna um quádruplo-duplo.

Este foi o 47º triplo-duplo da carreira de Westbrook e o 10º apenas nesta temporada. Somando todos os outros jogadores, a NBA registrou apenas outros 11 em 2016. Você acha pouco? O camisa 0 do Thunder tem triplo-duplo em suas médias neste ano, com 31 pontos, 10.8 rebotes e 11.3 assistências. Ele é o primeiro jogador desde Oscar Robertson, em 1963/64, a alcançar a marca tão cedo na temporada. O líder histórico de triplos-duplos é justamente Robertson, com 181.