Um dia depois de retornar à Espanha, Neymar foi ao centro de treinamento Ciutat Esportiva para comunicar à diretoria do Barcelona seu desejo de ser negociado. Além disso, ele obteve autorização do treinador Ernesto Valverde para se ausentar dos treinamentos e também já se despediu de seus companheiros.

Neymar chegou ao Barcelona em 2013, recebeu a camisa 11 e, desde então, manteve sua evolução para se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Ao todo, ele conquistou 10 títulos no Camp Nou, sendo 1 Liga dos Campeões (2014/15), 2 Campeonatos Espanhóis (2014/15 e 2015/16) , 3 Copas do Rei (2014/15, 2015/16 e 2016/17), 1 Mundial de Clubes (2015), 1 Supercopa da Uefa (2015/16) e 2 Supercopas da Espanha (2013/14 e 2016/17).