100% humildade! Gabriel Jesus dá rolinho durante 'pelada' em rua de São Paulo

Gabriel Jesus sempre fez questão de destacar suas origens no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. Logo que saiu de férias, ao fim da temporada no Manchester City, o atacante correu para seu "berço" fazer o que mais gosta: jogar bola.

Porém, diferentemente do que fez durante os últimos meses, onde jogou com alguns dos melhores jogadores do mundo em alguns dos estádios mais bonitos e importantes de todos, Gabriel bateu bola com seus amigos na rua do bairro. E mostrou porque é considerado o futuro da seleção brasileira.

Jogando futebol no Peri @guilhermeee_silva10 tomou logo um rolinho Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial) em Mai 26, 2017 às 6:00 PDT

Em um vídeo divulgado no Instagram, ele dá um lindo rolinho em um de seus colegas, levando a galera à loucura. Na internet, os fãs do atleta elogiaram sua humildade de, mesmo ganhando milhões de reais, ainda se divertir na rua.