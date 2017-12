3º empate! Keno e Tréllez são eleitos os Feras da 37ª rodada do Brasileirão

Na 37ª e penúltima enquete do Fera da rodada tivemos mais um empate, dessa vez entre dois atacantes. Esta é a terceira vez em que dois jogadores terminam a votação com a mesma quantidade de votos.

Desta vez, o colombiano Tréllez, do Vitória, e Keno, do Palmeiras, receberam 30% dos votos cada, superando André, do Sport, e Otero, do Atlético-MG, com 20% cada um.

Quem foi o #Fera da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 28 de novembro de 2017

Após algumas indicações, o atacante do Vitória finalmente venceu uma enquete. Por outro lado, Keno chegou à sua segunda eleição, repetindo o feito da 28ª rodada.

Tréllez esteve envolvido em um dos lances mais lamentáveis de todo o campeonato. Na partida contra a Ponte Preta, o zagueiro Rodrigo aplicou uma "dedada" no colombiano, sendo expulso pelo árbitro. No momento, o placar estava em 2 a 0 para o time de Campinas.

Depois do cartão vermelho ao zagueiro, Tréllez conseguiu anotar dois gols, sendo fundamental na virada por 3 a 2 do rubro-negro baiano. Com o resultado, o time paulista foi rebaixado e o de Salvador conseguiu um alívio na briga contra o rebaixamento.

Keno também foi o destaque do seu time, marcando um golaço na partida que fechou a rodada, nesta segunda-feira, 28, em São Paulo. Na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, o atacante do Palmeiras driblou dois marcadores e acertou o ângulo de Gatito.

