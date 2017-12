Emocionado, Diego Milito se despede do Racing em jogo festivo

Domingo foi dia de despedida e de muita emoção no futebol argentino. O atacante Diego Milito, que jogou no Real Zaragoza, Inter de Milão, Gênoa e Racing encerrou sua carreira aos 37 anos com uma partida de despedida no clube do coração.

O Cilindro, estádio do Racing, estava lotado e mais de 30 mil torcedores puderam ver de perto a última apresentação do camisa 22. A partida contou com jogadores como Javier Zanetti, Alexander Viveros, Ivan Cordoba e até o goleiro italiano que atuou com ele na Inter, Francesco Toldo.

Além de grandes amigos, também participou da festa Leandro Milito, filho do atacante, que está nas categorias de base do clube argentino.