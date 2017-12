Imprensa francesa questiona os privilégios de Neymar após a última expulsão

Após a expulsão de Neymar no empate do PSG com o Olympique de Marselha, em clássico do último domingo, a imprensa francesa levantou muitas críticas ao camisa 10 brasileiro.

O jornal francês Le Parisien, nesta terça feira, questionou alguns privilégios que Neymar teria, dentro e fora do campo, incomodando a harmonia entre os jogadores da equipe francesa. De acordo com o periódico francês, se o PSG acredita no valor do brasileiro, regras claras também são necessárias, a fim de optimizar o rendimento do jogador.

Neymar parece ter um posto de intócavel em decorrência do grande investimento econômico feito para comprá-lo, mas que pode ter também um efeito contraproducente, desaparecendo a harmonia com os companheiros que parecem insatisfeitos e irritados com os privilégios que o jogador, terceiro melhor do mundo, recebe.

Apesar da importância fundamental do craque da seleção brasileira, é claro que seria importante diminuir esses tipos de situações: Le Parisien afirma que o brasileiro não pode sofrer entradas duras durante os treinamentos e tem a permissão para não ter obrigações defensivas nas partidas, tendo plena liberdade de movimento.

Ademais, ele tem a possibilidade de usar uma própria mala fora do padrão azul da equipe do PSG, diferenciando-se pelos outros jogadores, e pode contar com dois fisioterapeutas pessoais, Rafael Martini e Ricardo Rosa.

"Neymar não defende? Por que Emery não convence Neymar a multiplicar os esforços? Ele segura muito a bola? Todo defeito observado no brasileiro pode se referir à incapacidade do técnico para encontrar soluções e administrar tal ego", afirma o jornal.