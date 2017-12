Pior time do mundo zoa Corinthians após gandula simular agressão

Além do Gordinho brigão, a vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre a Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, teve outra imagem marcante.

Ao final do primeiro tempo, quando o alvinegro já ganhava por 1 a 0, Gonzalo Jara conseguiu um lateral ainda no campo de defesa. Como manda o livro não escrito de regras das competições sul-americanas, o gandula corintiano deixou a bola no gramado, para fazer aquela cera. O adversário não gostou muito da atitude e empurrou o funcionário. No melhor estilo Neymar e Suárez, o gandula fez uma careta e caiu no chão como se estivesse sofrendo uma dor insuportável.

OLHA O GANDULAAAA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK PQP É O MELHOR GANDULA DO BRASIL KKKKKKKKK Uma publicação compartilhada por That day was crazy! (@essediafoilouco) em Abr 5, 2017 às 7:26 PDT

Nem o Ibis (PE), conhecido como o "pior time do mundo", perdeu a oportunidade de zoar o Corinthians no Twitter.

"Em anos anteriores, esse lance seria pênalti para o Corinthians", escreveu a conta da equipe permanbucana:

Em anos anteriores, esse lance seria pênalti para o @Corinthians. pic.twitter.com/F7k7vVguf5 — Íbis Sport Club (@ibismania) 6 de abril de 2017

Para quem não se lembra, Gonzalo Jara é aquele jogador que causou a expulsão de Edinson Cavani após tocá-lo em uma parte íntima. Antes do atacante do PSG, o lateral também havia assediado Luis Suárez.