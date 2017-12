A melhor defesa é o... Sistema de irrigação atrapalha time na Europa

No jogo entre Vitória de Guimarães e Red Bull Salzburg, pela Liga Europa, o time visitante teve uma chance de ouro de virar o jogo e sair vencedor em sua estreia na Liga Europa. Só não contava com o sistema de irrigação, que ligou bem na hora e "ajudou" os portugueses.

No lance, depois de uma disputa de cabeça, a bola sobrou limpa na região do meio de campo e, enquanto pensava o que fazer com a bola, o atleta foi surpreendido com os jatos de água saindo de dentro do campo. A essa altura, a partida já estava 1 a 1, gols de Pedrão para o Vitória de Guimarães e Valon Berisha para o Salzburg, placar final do jogo.

E aí, será que isso foi só um acidente ou foi algo proposital para prejudicar o time visitante? Veja o vídeo e tire suas conclusões: