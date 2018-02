A promessa da seleção alemã que morreu a serviço do Estado Islâmico

Burak Karan chegou a ser considerado um dos jogadores mais promissores do futebol alemão. Fruto da mesma geração de Khedira e Boateng, com os quais chegou a atuar, a vida do atleta teve um desfeixo inusitado e terminou muito longe das quatro linhas: em Azaz, cidade na fronteira da Síria com a Turquia.

Há cinco anos atrás o volante e zagueiro morreu durante um ataque aéreo, enquanto militava pelo Estado Islâmico. O ex-jogador da seleção alemã estava envolvido com grupos terroristas desde 2008. Karan vestiu também as camisas do Bayer Leverkusen, Hertha Berlin, Hamburgo e Hannover.

“Burak me disse que dinheiro e sua carreira não eram coisas importantes. Ele se transformou e começou a assistir a muitos vídeos na internet sobre zonas de guerra. Burak considerava muito injusta a forma como as pessoas que vivem nesses lugares morriam. Um dia, deixou para trás e foi embora”, relatou Mustafá, irmão do ex-jogador, ao jornal alemão "Bild".

A última imagem do alemão surgiu no YouTube poucos dias após a sua morte, em outubro de 2013. No vídeo, Karan aparecia usando um turbante na cabeça e segurava um fuzil.