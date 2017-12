'Abdominais de CR7 são melhores, mas Messi é mais técnico', diz ex-treinador

A rivalidade e as comparações entre Messi e Cristiano Ronaldo parecem não ter fim. Considerados os dois grandes craques da atualidade, eles se revezam e, já há nove anos dominam as premiações individuais para melhor jogador do mundo. Apesar da qualidade inquestionável dos dois e de resultados incríveis por seus clubes, tem gente que não tem dúvidas na hora de apontar um preferido. É o caso de Javier Clemente, ex-técnico da seleção espanhola, que elogiou o físico do português, mas se rendeu ao talento do argentino.

"Os abdominais do Cristiano são melhores que os do Messi, altura também, de cabeça vai melhor, tem coisas que Cristiano faz melhor, mas Messi o supera em técnica, habilidade e visão de jogo. Ser o segundo melhor do mundo deveria deixar Cristiano feliz e orgulhoso e não há coisa mais nobre em um esportista que reconhecer a qualidade dos demais", disse o treinador, em entrevista ao programa La Graderia, de uma rádio espanhola.

Além de tecer inúmeros elogios a Messi, Clemente, que atualmente comanda a seleção da Líbia, também mostrou preocupação com a vida agitada do brasileiro Neymar quando não está se dedicando ao Barcelona. "O tridente (Luis Suárez, Lionel Messi e Neymar) chegou tarde a Barcelona, ainda que não saiba o que fizeram durante as férias. Neymar dançou bastante, mas não sabemos o que ele fez à tarde ou de manhã. Eles não são 'Freitas' e dançar é saudável porque é divertido".