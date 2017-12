Abel Neto diz que já sofreu ofensas racistas em estádios brasileiros

Um dos convidados do programa "Bem, Amigos!" desta segunda-feira, no canal SporTV, o jornalista da Rede Globo Abel Neto afirmou que já sofreu ofensas racistas de torcidas de futebol enquanto trabalhava.

Após ser qustionado sobre o assunto por Luis Roberto, o repórter disse que já foi vítima desses ataques "muitas vezes. Até hoje quando vou a algum estádio, dependendo do lugar, tem alguns xingamentos. Em português claro: macaco. Na verdade, esse tipo de falta de educação, de intolerância, tem relação com todo mundo, independente de ser negro. Às vezes é por bairrismo, já vi mulheres repórteres, ofensas, xingamentos. São coisas que existem, infelizmente, não só no Brasil, mas em todas os países no mundo, mas que a gente tem que enfrentar".

"Acho que todo mundo é igual, mulher, negro, branco, japonês, índio. Enfim, se você tem a oportunidade e vai atrás, você consegue. Ainda bem que é minoria. A maioria é carinhosa, é respeitosa com o nosso trabalho. Em relação a entrar no mercado de trabalho, não (sofri), mas a gente ainda enfrenta esse tipo de coisa desagradável no dia-a-dia dependendo do ambiente", continuou Abel.

E concluiu: "Acho legal a gente refletir. Pode ser o início de uma coisa que daqui a dez anos vai ser totalmente diferente de hoje, que tem o preconceito, a discriminação, xingamento, gente que não aceita. Pode mudar muito e está sendo um pontapé inicial".