Abelhas invadem campo e paralisam partida do Campeonato Paulista

Um enxame de abelhas invadiu o campo e obrigou os jogadores do Elosport e do Itararé, que disputavam partida da segunda divisão do Campeonato Paulista, neste fim de semana, a deitarem em campo, até que os insetos se acalmassem.

Felizmente, ninguém se machucou, e a partida foi retomada cerca de 10 minutos depois. O fato aconteceu no Estádio José Sidney da Cunha, em Capão Bonito, casa do Elosport, que acabou perdendo o jogo por 2 a 1. O Itararé, que estreava na segundona após 10 anos longe dos gramados, levou a melhor.

O fato lembrou o ocorrido em um jogo de beisebol entre Colorado Rockies e do San Diego Padres, no Arizona (EUA), há algumas semanas. Na ocasião, os jogadores tomaram atitude semelhante: tiveram que se deitar para evitar as ferroadas.