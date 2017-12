Abertura de Dragon Ball Z 'ganha' versão com nome de jogadores

Parece que fazer versões de músicas consagradas citando apenas nomes de jogadores de futebol virou mania. Após um grupo inglês cantar Bohemyan Rhapsody, clássico do Queen, citando inúmeros craques do futebol mundial, agora foi a vez do canal brasileiro "FutParódias" fazer a mesma coisa com o tema de abertura do Dragon Ball Z, um dos desenhos de maior sucesso no fim dos anos 90.

Atletas como Neymar, Messi, Ibrahimovic e Yaya Touré são citados no vídeo, que tem mais de 16 mil visualizações no Youtube. Assista: