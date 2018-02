Academia de Futebol do Palmeiras promove primeiro Torneio de Futebol Feminino

A Academia de Futebol do Palmeiras vai realizar o primeiro Torneio de Futebol Feminino entre os dias 24 e 25 de fevereiro, no bairro do Panamby, zona sul de São Paulo.

A competição contará com a participação de seis equipe, sendo elas representadas por Palmeiras, Audax, São Paulo, Tiger, Guarulhos e Embu das Artes. Todos os jogos serão realizadas nos gramados society da Academia alviverde.

"O Palmeiras é pioneiro em promover o esporte entre as mulheres e com o futebol não é diferente. No Brasil, o futebol feminino carece de incentivo. A força e determinação dessas meninas em jogar farão elas se desenvolverem e se tornarem grandes jogadoras no futuro", destaca o franqueado da primeira unidade da rede, Oswaldo Nascimento Filho.

O vencedor do torneio receberá um prêmio de R$ 1 mil e o segundo lugar de R$ 500. Além disso, todos poderão acompanhar o show da cantora Kell Smith que será realizado no encerramento do evento.

Para a torcida que deseja acompanhar as partidas, a Academia de Futebol está localizada na Rua Castro Verde, n° 265, em São Paulo.