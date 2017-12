Acreditando na virada, Barcelona publica vídeo e texto motivacionais

O Barcelona tem uma missão quase impossível contra o PSG na próxima quarta-feira para se manter na disputa da Liga dos Campeões. Equipe catalã precisa de uma vitória por 5 a 0 para avançar direto na competição ou ganhar de 4 a 0 para levar a disputa para os pênaltis. Tentando manter o otimismo em alta antes do confronto, o Barcelona divulgou um vídeo em suas redes sociais em que convoca os torcedores a também acreditar em uma improvável virada diante dos parisienses.

O clube agrupou declarações de jogadores como Iniesta, Suárez, Piqué e Neymar dizendo que a vitória é possível. "Eles acreditam, e vocês?", questiona a postagem.

Na segunda-feira, o site oficial do Barcelona publicou um texto com as maiores viradas da história do esporte para inspirar jogadores e torcedores. O texto relembra jogos de diversos esportes, entres eles, a vitória do New England Patriots em que o time conseguiu recuperar um desavantagem de 28 a 3, para sagrar-se o campeão do Super Bowl 51, realizado neste ano.