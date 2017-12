Acusado de assediar atletas, técnico do Nacional do Uruguai é demitido

O Nacional, do Uruguai, anunciou nesta quarta-feira a demissão de Ignacio Chitnisky da função do técnico da equipe feminina depois das acusações de assédio moral feitas pelas jogadores do elenco. Em dezembro do ano passado, 20 comandadas do treinador entregaram carta à diretoria em que acusavam o treinador de fazer piada do "aspecto físico" delas e de desrespeitá-las em diversas ocasiões. Além disso, o técnico oferecia dinheiro para as jogadoras "quebrarem as rivais".

"O Nacional entendia que o melhor, dadas as circunstâncias, era que ele pedisse demissão. O técnico entendeu que não deveria sair, então, para o clube deve acontecer uma mudança no comando do futebol feminino", disse o presidente do clube, José Luis Rodríguez.

A carta enviada pelas atletas gerou repercussão no fim de semana, quando a imprensa veiculou notícia sobre o assunto. Só depois disso, foi convocada uma reunião com o treinador, que aconteceu um dia antes da diretoria anunciar as medidas. Rodríguez revelou ainda que aconselhou as jogadoras a procurarem a justiça para denunciar o treinador.

"Por ser algo tão grave como é a violência de gênero, recomendei que a denúncia fosse feita nos tribunais, inclusive, para que o técnico possa se defender destas acusações", garantiu o dirigente.