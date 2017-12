Acusado de ligação com tráfico, ídolo mexicano tem contas bancárias congeladas

Os bens e as contas bancárias do zagueiro mexicano Rafa Márquez, acusado nos Estados Unidos de ser testa-de-ferro de um narcotraficante, foram congelados, conforme revelou em entrevista um dos advogados do jogador, José Luis Nassar Peter. Na noite desta sexta-feira, à emissora mexicana de televisão "Imagen", um dos responsáveis pela defesa, revelou a situação, garantindo que será provado que as empresas de Márquez no México não utilizaram qualquer recurso de procedência ilícita.

"O caso é um assunto de procedimento essencialmente administrativo. A maneira que vamos defender será mostrar, com documentação, tanto contábil como financeira, que em todas as empresas em que Rafael é acionista, os recursos vêm de fontes legais", afirmou Nassar Peter.

O objetivo, segundo o advogado, será evitar uma futura investigação criminal, para que o capitão da seleção mexicana possa utilizar seus bens normalmente.

Nesta quarta-feira, o governo dos Estados Unidos impuseram punições a Rafa Márquez e o cantor Julión Álvarez, acusados de ligação com o narcotraficante Raúl Florez Hernández. Outros 20 cidadãos mexicanos e outras 43 empresas também foram citadas.

A medida tomada pelos americanos congelam qualquer propriedade que os envolvidos tenham no país, além de proibir cidadãos dos EUA de se envolverem em qualquer transação financeira com os acusados.