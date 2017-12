Ademir da Guia provoca Corinthians: 'Futebol não começou nos anos 90'

Um dia após o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2017, vencido pelo Corinthians, o Palmeiras publicou um vídeo nas redes sociais para provocar seu principal rival. Narrado por Ademir da Guia, um dos maiores ídolos da história do Verdão, o vídeo relembra a conquista dos nove títulos do Brasileirão.

"O futebol não começou nos anos 90. Quem tem mais, tem nove", diz Ademir da Guia.

A frase é uma referência à primeira conquista corintiana, em 1990. De lá para cá, o rival venceu o Campeonato Brasileiro em 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017.

Já o Palmeiras possui nove títulos, após a unificação da Confederação Brasileira de Futebol: Taça Brasil (1960 e 1967), Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967 e 1969) e Campeonato Brasileiro (1972, 1973, 1993, 1994 e 2016).