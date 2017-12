Adeus, cachos! Pato exibe novo visual e fãs não perdoam no Twitter

Na noite desta sexta-feira, 1º, Alexandre Pato surpreendeu seus fãs ao mostrar seu novo visual. Conhecido pelos cabelos cacheados castanhos, o atacante do Tianjin Quanjian agora ostenta madeixas bem mais compridas e loiro.

A novidade ganhou rápida repercussão nas redes sociais, com a maioria dos usuários não aprovando muito a mudança. As críticas, no entanto, foram feitas de maneira bem humorada.

