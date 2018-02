Adidas começa a vender jaqueta do Palmeiras com escudo polêmico

Na tarde dessa quarta-feira a Adidas lançou em seu site um novo modelo de blusa do Palmeiras. A peça, uma jaqueta masculina com capuz, tem um escudo costurado com o símbolo do porco dentro e o dizer: “Da-lhe Porco”. A peça custa R$299,99.

Antes mesmo da Adidas lançar essa nova jaqueta a torcida alviverde já estava incomodada com a repetida ausência do símbolo tradicional do clube nos modelos. A hashtag #OPalmeirasTemEscudo foi criada e repetidamente usada para reclamar da fornecedora de material esportivo.

Ao entrar no site oficial da loja do Palmeiras, o torcedor consegue encontrar apenas uma camisa, da linha infantil, com o escudo oficial do clube entre as primeiras páginas. Todos os outros modelos exibem o símbolo do Palestra Itália, o "P".

Veja a repercussão nas redes sociais:

Espero que não comprem , porque é ridículo ! O Palmeiras tem um escudo lindo demais para não ser usado e deixar o clube sem identidade @adidasbrasil — Henrique Alves (30-22) (@BarbozaSep) February 7, 2018

@adidasbrasil tá de sacanagem? q jaqueta é essa? respeitem o Palmeiras e seus torcedores, não faz sentido algum comprar uma camisa por 300 reais sem o escudo! — César Guimarães (@cesarguimaraes7) February 7, 2018

Adidas pode n valorizar o Palmeiras etc e bla bla bla. Mas não da pra comparar Puma com Adidas. Menos. — PV (@PVjuliani) February 7, 2018