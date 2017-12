Adidas lança bola da Copa das Confederações inspirada em rubi russo

Nesta sexta-feira, a Adidas lançou a bola oficial que será utilizada na Copa das Confederações de 2017, que serve de torneio preparatório para a Copa do Mundo, no ano seguinte. Nomeada de Krasava, a bola é composta por desenhos irregulares em vermelho, inspirados no rubi russo.

O nome do item é uma expressão do idioma local usada para elogiar um time que joga com criatividade e raça. Segundo a fabricante, ela possui tecnologia inovadora com maior aderência e visibilidade durante os lances no alto.

A bola será usada pela primeira vez no amistoso da próxima terça-feira, entre Rússia e Romênia, em Grozny.