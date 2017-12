Adriane Galisteu promete strip após vitória do Palmeiras

Os torcedores do Palmeiras não param de comemorar o nono título do Campeonato Brasileiro, conquistado após vitória contra a Chapecoense por 1 a 0, no Allianz Parque, nesse domingo. No clima de festa e após cobrança de alguns seguidores, a apresentadora Adriane Galisteu publicou que irá cumprir a promessa de fazer um strip tease. Em maio, durante o programa Extraordinários, do Sportv, Galisteu disse que aceitaria tirar a roupa, caso o verdão fosse campeão, imitando o que fez Maitê Proença, quando o Botafogo conseguiu o acesso à Série A, no ano passado.

Na legenda da foto, ela prometeu um encontro com os fãs às 17h30, no Facebook, onde irá fazer uma transmissão ao vivo para comentar o tal striptease. “Eu e minha boca grande”, reclamou. E aí, será que ela irá mesmo cumprir a promessa?