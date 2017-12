Adriano alega ter sido foi vítima de 'macumba': 'Sou de Deus, não vai pegar'

Adriano Imperador foi às redes sociais reclamar que foi vítima de "macumba". A responsável pelo "trabalho" contra o jogador - que recentemente declarou em uma entrevista ao apresentador Pedro Bial que quer voltar aos campos em 2018 - seria uma mulher, cujo nome não foi revelado pelo ídolo do Flamengo e da Inter de Milão.

"Oi pessoal, beleza? Sei que tem alguém fazendo macumba para mim, mas não vai pegar. Deus é maior. É melhor tomar conta da sua vida, sei que é mulher, mas não tenho raiva, tenho pena", disse Adriano.

Ele continuou: "Deus está no controle. Minha família está rezando por mim todos os dias. Respeito a religião de todo mundo, mas respeitem também a vida dos outros", afirmou em um vídeo, publicado na sua conta oficial no Instagram. Cerca de uma hora depois, o vídeo foi deletado. Alguns internautas, porém, salvaram o vídeo, que depois acabou caindo nas redes sociais.

Adriano Imperador diz ser vítima de macumba... Que Deus perdoe essas pessoas ruins pic.twitter.com/pUjhfbecW7 — Liberta Depre (@liberta__depre) 19 de outubro de 2017

Em entrevista no programa "Conversa com Bial", da Rede Globo, Adriano admitiu que enfrentou problemas que fizeram com que sua carreira fosse mais curta do que poderia e reclamou de perseguição da imprensa.

Aos 35 anos, Imperador não atua desde o ano passado, quando disputou dois jogos pelo Miami United, dos Estados Unidos. No mesmo país, um de seus irmãos, Thiago Ribeiro, foi campeão de um torneio sub-18.