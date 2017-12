Adriano é homenageado pela Inter de Milão: 'É um prazer estar de volta à minha casa'

A Internazionale teve uma presença ilustre nas arquibancadas do estádio San Siro nesta quarta-feira, durante a rodada do Campeonato Italiano. Um dos principais jogadores da história recente do clube, o atacante Adriano recebeu convite da direção interista para acompanhar a partida contra a Lazio, assim como o ex-meia alemão Lotthar Mattheus, que atuou na Itália no início dos anos 1990.

Adriano, atualmente com 34 anos, foi premiado pelo clube antes do início da partida. Pela Inter, ele disputou 141 partidas e marcou 66 gols em três passagens, entre 2001, de 2004 a 2007, e 2008 a 2009. "É um prazer estar de volta à minha casa. Parece um sonho", afirmou o Imperador, ao portal Inter News. Ele, que entrou em campo apenas uma vez no ano pela equipe do qual é dono, o Miami FC, publicou vídeos da homenagem nas redes sociais, inclusive escrevendo em italiano.

Che confusione, sarà perché tifiamo, un giocatore che tira bombe a mano, siamo tutti in piedi per questo brasiliano, batti le mani, che in campo c'è ADRIANO!!! Ascoltare questo omaggio qui a San Siro è una emozione senza parole! Grazie