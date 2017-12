Adriano Imperador comemora aniversário com festa de R$ 300 mil no RJ

Cinco dias depois do aniversário, Adriano Imperador finalmente comemorou seus 35 anos com uma grande festa na boate All In, na Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro. Como divulgado anteriormente pelo jornal Extra, a estava programada para receber 400 convidados e teria custado cerca de R$ 300 mil.

"Adriano já deixou seu nome escrito na história do futebol, esperamos que ele volte para nos dar. Horas de alegria", disse o funkeiro Mr. Catra, de acordo com a revista Quem. Entre as outras personalidades que foram à festa estão Tati Quebra-Barraco, Suel, do grupo Imaginasamba, o ex-jogador Amaral, Adriana Bombom, Kléber Bam Bam e Naldo Benny.

