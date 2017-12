Adriano 'Imperador' curte noite do Rio ao lado do funkeiro Mr. Catra

Fora dos gramados há oito meses, Adriano continua aproveitando a vida noturna do Rio de Janeiro sem a preocupação de ter que treinar no dia seguinte. Neste domingo, o jogador foi visto na Boate All In, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao lado do funkeiro Mr. Catra e do cantor Naldo.

Horas após a festa, na manhã desta segunda-feira, Adriano publicou uma foto com Catra em sua mansão, na Zona Oeste do Rio. “Com meus amigos em casa curtindo esse sol maravilhoso”, escreveu o Imperador.

O último time que Adriano vestiu a camisa foi do Miami United, clube da divisão de acesso dos Estados Unidos, por um breve período de 2016.

A noite apenas começou Uma foto publicada por Mr Catra (@mrcatrareal) em Fev 5, 2017 às 9:36 PST