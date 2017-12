Imperador faz 35 anos, manda convite pra festa e ganha homenagem dos fãs

Fãs, amigos e parentes de Adriano Imperador prestam suas homenagens ao jogador nas redes sociais desde as primeiras horas desta sexta-feira, dia em que ele completa 35 anos de idade.

Sem clube desde a saída do Miami United, há oito meses (e por onde atuou por apenas um mês), e alvo da eterna desconfiança de torcedores por conta das dezenas de episódios polêmicos em sua carreira, como noitadas, indisciplina, peso acima dos limites e rotina desregrada, Adriano vai dar uma super festa para 400 convidados a um custo de R$ 300 mil, em uma boate de luxo no Rio na próxima terça-feira, com a presença de celebridades da música e do mundo artístico. Ele já mandou o convite, pedindo que "Papai do Céu abençoe a todos".

Apesar de muitos jornalistas afirmarem que Adriano não tem mais condições de jogar, o Imperador continua sendo objeto de desejo de muitas torcidas. No Instagram, muitos torcedores e admiradores, especialmente da Inter de Milão e do Flamengo, lembraram do aniversário do jogador e postaram fotos e homenagens.