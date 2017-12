Adriano Imperador faz festa em casa com membros de organizada do Fla

Para comemorar os 11 anos de fundação da torcida, a organizada do Flamengo Urubuzada realizou dois eventos com grandes ídolos do clube no último sábado, 9.

À tarde, membros da agremiação promoveram uma pelada no Centro de Futebol Zico com a presença do próprio Galinho. O eterno camisa 10 rubro-negro posou para fotos com fãs e até registrou o dia em sua conta no Instagram, destacando um torcedor que o homenageou com uma tatuagem do seu rosto nas costas.

Depois, os integrantes da organizada fizeram uma visita à casa de Adriano Imperador. "Didico" agradeceu a homenagem da torcida com uma foto ao lado de diversos torcedores em que aparece usando camiseta e boné da Urubuzada.

Em suas redes sociais, a torcida mostrou gratidão à confiança depositada pelos dois ídolos no dia. "Fazer a festa na casa do nosso maior ídolo nos trazia uma responsabilidade muito grande. Nada poderia falhar ou correr fora do planejado a ponto de perder a confiança do Galinho", colocou a organizada.

E continuou: "Mas confiávamos em nós mesmos. Até porque, para chegar até ali não foi fácil e já estávamos cansados de mostrar do que somos capazes. Ter a confiança e o carinho de Arthur Antunes Coimbra confirma que o nosso trabalho é sério e de amor ao Flamengo. E fizemos uma grande Festa de 11 Anos, com uma Pelada com participação do Zico, uma festa tranquila, de paz, de alegria, amizade e exaltação ao Flamengo".

"No fim, ainda fazer uma visita a um dos nossos maiores ídolos do século XXI, que em sua reestreia fizemos uma de nossas grandes festas e foi fundamental para o nosso Hexacampeonato brasileiro. Um jogador que se não fosse virar Imperador na Itália, teríamos certeza que estaria no meio de nós, pois era mais um apaixonado pelo Flamengo, lá da Vila Cruzeiro. Foi muito mais do que imaginávamos", completou.