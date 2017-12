Adriano Imperador 'sugere' volta ao futebol e leva fãs à loucura

Ninguém tem dúvidas de que Adriano Imperador foi um dos melhores atacantes recentes que surgiram no Brasil. Mas hoje em dia, são poucos os que ainda acreditam que o atleta com passagens marcantes por Flamengo e Inter de Milão vai voltar a brilhar nos campos. Pouca gente? Não é o que parece nas redes sociais do artilheiro.

Tudo começou com um post de Adriano em seu Instagram, com a foto de uma homenagem que recebeu quando voltou a defender o Flamengo, em 2009, após passagem pela Europa. Na legenda, o Imperador colocou: "Ooooo, Imperador voltou", grito que tomou as arquibancadas do Maracanã naquela tarde.

Ooooo imperador voltou Uma foto publicada por Adriano imperador (@adrianoimperador) em Jan 15, 2017 às 5:13 PST

Mais que uma simples lembrança, teve muito fã do jogador que cogitou um novo retorno do atacante, que não disputa uma partida profissional já há algum tempo. "As portas do Mengão estão sempre abertas a você... venha se preparar junto com o Conca e você vai arrebentar na Libertadores! EU ACREDITO!!!", disse um dos muitos seguidores de Adriano, que foi seguido por inúmeros outros, que pediram o retorno dele aos gramados.

E aí, será que o Imperador vai voltar?