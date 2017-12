Adriano marca golaço em amistoso e torcedores pedem a volta do Imperador

Zico organizou a 14ª edição do 'Jogo das Estrelas' nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas o dono da festa foi Adriano Imperador. Por problemas com o trânsito, o jogador chegou com cerca de 20 minutos de atraso, mas mesmo assim foi ovacionado pela torcida, que pediram a volta de 'Didico' ao Flamengo.

Adriano entrou em campo aos 22 minutos do primeiro tempo e teve diversas chances de fazer gol. Após dois chutes na trave e uma assistência, na segunda etapa ele recebeu lançamento de Zico, driblou o goleiro Carlos Germano e marcou.

Em entrevista no intervalo, Adriano reiterou que quer voltar a jogar, mas sabe que precisa perder peso. "Em forma, não. Tentando não ganhar muito peso. Vamos trabalhar fisicamente forte. Indo em um caminho certo, tudo tem a sua hora, não só os torcedores, mas minha família e as pessoas que gostam de mim torcendo por minha volta", afirmou ao SporTV.

Nas redes sociais, torcedores também pediram a volta do jogador utilizando as hashtags #voltaimperador e #voltadidico.

Adriano Imperador deve voltar ao futebol em 2018? — esportefera (@esportefera) 28 de dezembro de 2017