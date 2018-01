Adriano revela desejo de voltar ao Flamengo: 'Agora só depende da diretoria'

Depois de participar do Jogos das Estrelas e marcar um gol no Maracanã, Adriano não escondeu a vontade de voltar a jogar no estádio defendendo a camisa do Flamengo.

Para justificar que ainda pode trazer bons resultados para o clube rubro-negro, o Imperador ainda fala sobre a sua preparação física e deixa a decisão nas mãos da diretoria. "Eu faço uma preparação. Até para ter ritmo em janeiro, jogo uma pelada com os amigos. Vamos ver, só depende agora da diretoria e do presidente (do Flamengo). Não tem como explicar, a nação rubro-negra é emocionante. Não tem como explicar, eles sabem da minha trajetória no Flamengo, sabem o carinho que realmente tenho pelo Flamengo", contou em entrevista ao canal Papo de Estilo, no Youtube.

Além do retorno, Adriano também falou sobre a sua relação com a mídia e o assédio dos fãs. "Eu não me incomodo. Com os fãs nunca me incomodei, até porque dependo deles. A única coisa que me incomoda na mídia é quando inventam algo que você não fez. Se eu saí para a noite e saí na imprensa... Se eu fiz, tudo bem, não me importo. Mas inventar uma coisa me incomoda muito", conta. "Na maioria das vezes, não era certo o que saía na imprensa. Nunca fui santo, isso todo mundo já sabe, mas o que me incomoda e me deixa chateado é que não pensam que tenho família e filhos que estão vendo. Isso que me incomoda, mas os fãs não. Já to acostumado. Para mim é até bom, me dá autoestima", completa.

