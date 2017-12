Adriano sonha com volta ao Flamengo: 'Nem precisa pagar, jogo por amor'

Pouco mais de um mês depois de anunciar que quer voltar a jogar futebol profissionalmente em 2018, Adriano Imperador não escondeu o desejo de defender a camisa do Flamengo novamente. Em entrevista ao canal do YouTube Entrando em Campo, o atacante falou que jogaria até sem receber no time do coração.

"O Flamengo é meu mundo, minha terra. Sou do Rio, minha família quase inteira. Até hoje brinco com a minha vó, 'Vou para o Vasco'. 'Vasco? Pelo amor de Deus, Adriano'. Independentemente de qualquer coisa, sou flamenguista doente, não preciso provar para ninguém. Estou aqui, ano que vem vou começar a treinar direitinho. Se me quiserem estou aqui, não precisa me pagar nada, eu faço por amor", declarou o Imperador, ao lado do ex-atacante Aloísio Chulapa, seu companheiro no São Paulo, em 2008.

Em outubro, no programa "Entrevista com Bial", da TV Globo, Adriano anunciou pela primeira vez que está trabalhando para voltar a jogar em 2018. "Estou me ajeitando para fazer um projeto e começar a treinar de novo, sem clube nenhum, durante todo o mês de janeiro", disse. "Desde que parei, consegui manter meu corpo. Estou disposto a isso, sei que tenho que ter muita persistência", completou.