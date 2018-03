Adriano treina pelo terceiro dia seguido e agita torcida do Flamengo

Com a pretensão de voltar aos gramados, Adriano está mostrando empenho aos torcedores do Flamengo. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou imagens e vídeos do seu treino pelo terceiro dia seguido.

O atacante está realizando as atividades em uma academia na Barra da Tijuca. Nas redes sociais, ele compartilhou os mais variados exercícios e agitou os rubro-negros. "O Flamengo te aguarda de braços abertos", "o imperador voltou", "vai calar a boca de muita gente, volta pelo amor de Deus o Mengão precisa de você", comentaram os fãs;

Vale lembrar que o Flamengo chegou a propor um projeto de recuperação para o jogador, que começou os trabalhos por contra própria, com a ajuda de um personal trainer.

Veja as publicações:

