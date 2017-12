Adversário do Palmeiras na Libertadores apresenta camisa eleita pela torcida

Antes de estrear na Libertadores, o Peñarol decidiu fazer uma votação para que os torcedores pudessem escolher a nova camisa que o time iria utilizar na temporada 2017. E o clube uruguaio apresentou nesta sexta-feira o modelo escolhido. Com 55,62% dos votos, o vencedor foi o tradicional uniforme com listras verticais. A versão com listras horizontais será o novo uniforme três.

Para a Libertadores, os times campeões poderão utilizar um patch personalizado indicando o número de vezes que venceram a competição. Um dos maiores campeões do torneio, o Peñarol irá estampar na sua nova camisa seus cinco títulos.

O Peñarol é um dos adversários do Palmeiras no grupo 5 da Libertadores, que conta ainda com o time argentino Atlético Tucumán e o boliviano Jorge Wilstermann. As equipes se enfrentam pela primeira vez no dia 12 de abril, no Allianz Parque.