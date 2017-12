Agenda cheia: Neymar inaugura mural ao lado de Kobra em Los Angeles

Neymar segue com a agenda cheia em suas férias. Depois de ir para Dubai, Japão, assistir ao Jogo 2 da final da NBA com Lewis Hamilton e lançar uma mixtape, o craque do Barcelona agora se envolveu com arte urbana;.

Ao lado do muralista Kobra, o jogador inaugurou um mural em Los Angeles, na Califórnia, feito pelo artista com uma imagem sua. Na pintura, Neymar está de costas, vestindo a camisa 10 da seleção brasileira. Tanto o pintor como o craque assinaram a obra no evento.

Ainda teve esse mural surreal de lindo feito pelo Kobra #neymar #neymarjr #nikefootball #neymarlive #neyemLA Uma publicação compartilhada por @thebestnjr em Jun 7, 2017 às 4:46 PDT

Após revelar o painel, Neymar bateu uma bola com alguns fãs presentes e também com jogadores de freestyle.

Essa não é a primeira vez que os dois se reúnem. Neste ano, Kobra pintou uma outra imagem em uma parede da casa de Neymar em Barcelona.