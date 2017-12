Agente de Yaya Touré detona Luiz Adriano: 'Só um idiota poderia comprá-lo'

Responsável por cuidar da carreira de Yaya Touré, o agente russo Dimitrij Seljuk detonou o atacante Luiz Adriano. Em entrevista ao site Championat.com, o empresário comentou sobre um possível interesse do Spartak Moscou na contratação do brasileiro do Milan.

"Não acredito que uma negociação tão estúpida possa ser feita. Só um idiota poderia comprar Luiz Adriano do Milan. Ou uma pessoa corrupta", afirmou Dimitrij, que recentemente ficou marcado por se envolver em polêmica com Pep Guardiola, técnico do Manchester City.