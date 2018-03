Agente diz que Balotelli vai ser disputado por grandes clubes na próxima janela

No que depender de Mino Raiola, Mario Balotelli vai ser um dos jogadores mais disputados da próxima janela de transferências. O agente, que também representa os astros Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba, disse que já está em negociações com os clubes da Serie A da Itália e Inglaterra. Juventus, Roma, Napoli e Inter já teriam entrado em contato.

Depois de ter reencontrado seu futebol com a camisa do Nice, com 37 gols marcados até agora, sendo 20 só nesta temporada, o jogador de 27 anos ficará sem contrato na metade de 2018. Mino fala que a "barganha" da próxima janela e que o atacante vale 100 milhões de euros.

Recentemente o nome do atacante foi notícia no Brasil, quando o diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosemberg, citou Balotelli como um nome que se encaixaria nos planos do clube para repetir o feito de Ronaldo. O dirigente, no entanto, deixou claro que o sonho era “inacessível”.

Para contar com o atacante em seu elenco, o time francês paga nada menos do que 450 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão) por mês.