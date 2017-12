Agente revela segredo de boa forma de Ibrahimovic: não dirigir carros esportivos

Aos 35 anos, Zlatan Ibrahimovic dá sinais de que não quer deixar o futebol tão cedo. Titular no Manchester United, o sueco aumentou a sua média de gols depois de ultrapassar os 30 anos, indo de 0,60 para 0,82 por jogo, totalizando 222 gols desde 2012 - de acordo com o The Times.

Em entrevista ao jornal britânico, o empresário e amigo do jogador, Mino Raiola, detalha os intensos cuidados do atacante para se manter em forma. A rotina inclui muitos exercícios, inclusive a prática de artes marciais (ele é faixa preta no taekwondo desde os 17 anos) e uma dieta rigorosa, por exemplo.

A situação, contudo, vai além. Segundo Raiola, o jogador optou por dirigir um modelo mais "simples" de automóvel, um Volvo, em vez de carros esportivos, mesmo tendo uma Ferrari e um Porsche avaliado em 700 mil libras esterlinas (equivalente a cerca de R$ 2,6 milhões).

"Ele tem um programa que segue todos os dias, até durante as férias. Ele é muito cuidado com o que come. Quando era mais novo, tinha carros esportivos. Mas daí ele descobriu que carros esportivos eram ruins para as costas. Ele ainda tem fantásticos carros na sua coleção, mas não precisa deles para se promover", disse o empresário, que acredita que Ibrahimovic consegue se manter em boa forma até pelo menos os 40 anos.