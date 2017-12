Agentes armados revistam iate de CR7 por causa de denúncia de sonegação

O iate do craque português do Real Madrid Cristiano Ronaldo foi alvo de ação do departamento aduaneiro da Agência Tributária da Espanha, enquanto o jogador passava férias na ilha mediterrânea de Formentera, publicou nesta quarta-feira a revista espanhola Hola.

Possivelmente, a revista foi motivada pelas denúncias de fraude fiscal contra o português, que teria sonegado 15 milhões de euros na sua estada na Espanha. As informações são da agência EFE.

Segundo a publicação, CR7 voltava de um restaurante quando foi abordado por três agentes armados, que chegaram em uma embarcação pertencente ao órgão. O grupo de fiscais fez vistoria no iate, mostram fotos publicadas pela revista espanhola.

Amigos do jogador, que também estavam no local, cobriram o barco para atrapalhar o trabalho de paparazzis e curiosos.

O próprio Cristiano Ronaldo foi o responsável por conduzir os agentes e apresentar toda a documentação do iate. Tudo ocorreu, segundo a revista, de maneira calma.

Além do jogador, de amigos, também estavam no local, a namorada do português, Georgina Rodríguez, além da mãe do atacante.