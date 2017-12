Agora é oficial: Cristiano Ronaldo vence a Bola de Ouro pela quarta vez

Campeão da UEFA Champions League e da Eurocopa, Cristiano Ronaldo era o grande favorito para receber a Bola de Ouro. E a suspeita se confirmou, o craque do Real Madrid foi o grande vencedor da premiação da revista France Football, entregue nesta segunda-feira ao melhor jogador de futebol que atua na Europa.

Além das conquistas coletivas, o CR7 foi vice-artilheiro do Espanhol 2015/2016, com 35 gols, e artilheiro da Champions da última temporada, com 16. Na atual temporada, ele soma 10 gols no Espanhol e outros dois na competição europeia. Esta foi a quarta vez que ele foi eleito o melhor jogador pela premiação, na qual votam jornalistas de vários países. O português já havia vencido o prêmio em 2008 atuando ainda pelo Manchester United, e em 2013 e 2014 pelo Real Madrid.