Agora sim! Alexandre Pato muda o visual outra vez e recebe elogios

Alexandre Pato virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde que decidiu mudar de visual. Quando publicou a primeira foto do seu penteado, o jogador foi alvo de diversas críticas. Até o próprio Neymar chegou a comentar estava "ridículo".

+ Estampas e ideias bizarras: as piores camisas da história do futebol mundial

+ Após ouvir um monte, Pato dá o troco em Neymar com penteado esquisito

+ Alexandre Pato muda visual e até Neymar não perdoa: 'Está muito ridículo'

Agora, Pato resolveu apostar no cabelo curto, mas ele continua loiro. Em uma nova publicação no Instagram, o atleta exibiu a nova mudança. Desta vez, as críticas diminuíram e muitos seguidores elogiaram.

"Ficou melhor este corte", comentou um dos internautas. "Agora sim", disse outro.

Veja o post original e relembre o visual anterior:

Back to training... Uma publicação compartilhada por Pato (@pato) em 28 de Dez, 2017 às 3:55 PST

Blond hair now Uma publicação compartilhada por Pato (@pato) em 1 de Dez, 2017 às 4:07 PST