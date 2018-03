Agredido pelos próprios torcedores, mascote do Foz do Iguaçu é afastado

Depois de ser agredido pela pópria torcida, o funcionário que trabalha como o Quati, mascote do Foz do Iguaçu, foi afastado pela diretoria do clube. De acordo com a assessoria de imprensa, a decisão é para preservar pela segurança do colaborador.

A mascote foi agredida no último domingo, 21, durante o empate em 2 a 2 com o Londrina, pelo Campeonato Paranaense, depois de ter sido vista em meio à torcida adversária. Segundo o GloboEsporte.com, o funcionário, que não teve o nome revelado pela comunicação do Foz, foi cumprimentar familiares seus que estavam na torcida do Londrina.

O empregado seguirá trabalhando na equipe, mas em uma área diferente, e uma nova pessoa assumirá a fantasia do Quati, que não deverá interagir com outras torcidas a partir de agora.

Depois do empate na estreia, o Foz enfrenta o Toledo pela segunda rodada nesta quarta-feira, 24, às 20h (horário de Brasília), em sua casa, o Estádio do ABC.