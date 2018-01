Aguardado com bolo pelo elenco do Fluminense, Scarpa segue sumido

Gustavo Scarpa é o assunto do momento no Fluminense. Nesta sexta-feira, o jogador completa 24 anos de idade. Para comemorar a data, o elenco tricolor comprou um bolo, porém, quem deu o "bolo" mais uma vez foi o meia, que não apareceu no centro de treinamento pelo terceiro dia seguido.

+ Scarpa 'some' da apresentação no Flu e piadas tomam conta das redes

+ Após celebrar o Réveillon fumando e bebendo, jogador da Roma é punido

+ Goleiro do West Ham tenta pegar a bola e agarra cabeça de jogador

Durante entrevista coletiva, o companheiro de equipe Luiz Fernando falou sobre a situação de Scarpa em tom de brincadeira. "Ainda não (tiveram contato com Scarpa). Na verdade, a gente está tentando fazer contato com ele também, falar que o bolo dele está aqui. Se ele quiser vir buscar a gente vai ficar muito feliz e vamos até cantar parabéns para ele. Na verdade tá sendo providenciado um bolinho de aniversário para ele lá no hotel, para comemorar o aniversário dele", disse.

Luiz ainda foi questionado sobre como receberiam Scarpa, caso ele se reapresente no clube. "É nosso amigaço, é o "morceguinho", apelido carinhoso que demos para ele. Está no nosso coração", respondeu.

Além de faltar na reapresentação do elenco, Scarpa ainda não deu justificativas. Segundo o Fluminense, o clube tomará as devidas providências e continua tentando entrar em contato com o atleta.