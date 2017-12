Aguardando documentação, Guardiola quer G. Jesus no banco domingo

Pep Guardiola não quer perder tempo com Gabriel Jesus. O técnico do Manchester City espera que os documentos da transferência do ex-atacante do Palmeiras sejam regularizados até sexta-feira, o que o deixaria disponível para ficar pelo menos no banco de reservas no duelo diante do Everton, no Goodison Park.

Gabriel Jesus chegou à cidade inglesa no dia 3 de janeiro, e desde então já está treinando com o time principal do City. Apesar de não atuar desde 27 de novembro e ainda da pausa para as festas de final de ano, Guardiola acredita que o atacante está preparado para ir a campo na Inglaterra.

"Ele ficou de três semanas a um mês de folga, mas ele jogou em dois amistosos. Estamos felizes que ele está aqui e estamos aguardando que ele se adapte o mais rápido possível. Tentaremos fazer com que ele seja feliz aqui, que tenha uma boa conexão com os colegas de equipe. O processo de entender o jogo na liga precisa de tempo", declarou Guardiola em entrevista coletiva dias depois da chegada de Jesus.

Caso Gabriel Jesus não seja relacionado no próximo final de semana, ele pode finalmente entrar em campo com a camisa dos citizens contra o Tottenham, no Etihad Stadium, em 21 de janeiro.