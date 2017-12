Alan Ruschel, lateral da Chapecoense, deixa UTI e caminha sozinho

O lateral-esquerdo Alan Ruschel, da Chapecoense, deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital San Vicente, em Medellín, na manhã desta quarta-feira. O jogador é um dos seis sobreviventes da tragédia que deixou 71 mortos no dia 29 de novembro. A evolução do quadro clínico de Ruschel foi comemorado pela irmã em sua conta no Instagram. Ela aproveitou ainda para pedir uma corrente de orações para os outros atletas que seguem no hospital, o goleiro Jackson Follmann e o zagueiro Neto.

"Ótimas notícias. O Alan saiu da UTI, está caminhando sozinho, tomando banho, falando bem, comendo sozinho, em uma recuperação astronômica, surpreendente. Estamos todos muito felizes com tudo que Deus está fazendo em nossas vidas. Mais uma vez agradeço a todos pelas orações e carinho que vocês têm nos passado. Estamos aguardando pela definição da volta dele ao Brasil”, publicou Amanda, na legenda de uma foto do irmão.