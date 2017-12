Alan Ruschel se casa e canta ao lado de outros sobreviventes da Chape

Pouco mais de um ano após a tragédia com o avião da Chapecoense que matou 71 pessoas, o lateral-esquerdo da equipe Alan Ruschel se casou com Marina Storchi, no Rio Grande do Sul, na noite deste sábado. O ex-goleiro e hoje embaixador da equipe, Jakson Follmann, que em outubro também se casou, foi um dos padrinhos da cerimônia.

Além de Follmann, outro sobrevivente do acidente, o zagueiro Neto, esteve presente.

+ 'Romarinho x Real Madrid': Corintianos vão à loucura com ídolo no Mundial

+ Personagens de 'Star Wars' participam de rodada especial na Austrália

+ Mundial de 1951: Palmeiras envia à Conmebol novo pedido por reconhecimento

A irmã de Rushcel, Amanda, publicou um vídeo sobre o casamento e uma foto da cerimônia. Na foto, os três sobreviventes aparecem no palco, cantando juntos.

Alan Ruschel foi o único sobrevivente a voltar ao time da Chapecoense. O retorno se deu no empate sem gols contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Neto ainda está em recuperação e Follmann, que teve uma perna amputada após o acidente, hoje atua como embaixador da equipe.

Veja as imagens:

❤️ querem um vídeo lindo de amor!? Então fooooi #éamanha #vivendoeagradecendo #casamentodoano @alanruschel @storchim Uma publicação compartilhada por Amanda Ruschel (@moa_ruschel) em Dez 8, 2017 às 3:51 PST