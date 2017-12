Álbum da Copa de 70 com assinatura de Pelé é vendido por 12 mil euros

O fanatismo pelo futebol parece realmente não ter barreiras. Tanto é, que um fã pagou a inacreditável quantia de 12 mil euros por um álbum de futebol. O livro ilustrado em questão é o da Copa do Mundo de 1970 e conta com uma assinatura que o deixa muito mais valioso: a de Pelé, considerado o maior jogador de futebol da história.

O site Catawiki, que organizou o leilão para vender o álbum, esperava negociá-lo entre 4 mil e 6 mil euros, muito por causa dos dois autógrafos do "Rei do Futebol", um deles na capa e outro em sua figurinha, na página da igualmente lendária Seleção Brasileira, que conquistou o tricampeonato mundial no México.

O nome do colecionador que comprou o álbum não foi divulgado, mas ninguém duvida de que ele é totalmente fanático por futebol e ficou encantado com a conservação que se encontra o álbum, que conta com 271 figurinhas.

E você, pagaria quanto pela relíquia?